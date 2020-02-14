Жителя Колымы обвинили в развращении ребенка через мессенджер

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Ола на Колыме, которого обвиняют в развращении ребенка в мессенджере WhatsApp, сообщили в региональном СК.

«По версии следствия, в январе 2020 года ранее неоднократно судимый житель поселка Ола в мессенджере WhatsApp вступил в переписку с несовершеннолетней, о возрасте которой ему было достоверно известно. В ходе переписки он стал общаться с ней на сексуальные темы и отправлял фотографии интимного характера», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Мужчину обвиняют в совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении развратных действий, по ходатайству следствия Ольским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Санкция статьи... предусматривает максимальное наказание от трех до восьми лет лишения свободы», – сообщили в СК.

В ноябре бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии.