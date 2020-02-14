Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала мать

Мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.

«Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней», – цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Один ребенок посещает детский сад, второй – школу. В учебных заведениях с ними по необходимости работают штатные психологи, добавили в пресс-службе. В министерстве социальной защиты населения края уточнили, что рассматривается вопрос о бесплатном оздоровлении детей в летнее время.

Накануне бросившего детей в аэропорту Шереметьево мужчину задержали.

Напомним, в конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной к следователям, попросив уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

Мать мальчиков заявила, что хочет забрать детей в новую семью. Было принято решение передать детей бабушке. Тем временем в отношении отца детей возбудили уголовное дело о побоях.

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