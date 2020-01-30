СК завел дело о побоях в отношении бросившего детей в Шереметьеве мужчины

Следственные органы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ранее оставил двух сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, по статье «Истязание», сообщила пресс-служба СКР.

По данным правоохранительных органов, мужчина жил с семьей в Комсомольске-на-Амуре и причинял жене и детям «физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев», говорится в сообщении на сайте ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Кроме того, следствие установило, что ранее семья попадала в поле зрения органов системы профилактики в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках расследования которого будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

«В рамках расследования обоих уголовных дел будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступлений», – добавили в региональном СК.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что она хочет забрать детей в новую семью. Позже было принято решение передать детей бабушке.