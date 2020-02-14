Захарова заявила о развале украинского государства

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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны России отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

Успехи сирийской армии в последнее время крайне встревожили ТурциюФото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Очередное политическое обострение вокруг ситуации в Сирии, а именно вокруг Идлиба, выглядит отнюдь не случайным. Турецкая и сирийская армии порою вступают в прямые боевые столкновения, президент Турции выступает с грозными заявлениями в адрес Москвы – и все это прямо связано со стратегическим успехом сирийских военных. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
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Западный мир стал непредсказуем

Антон Крылов, журналист
Самое неприятное как для истеблишмента, так и для народных масс – к власти в западном мире уже довольно скоро может прийти какая-нибудь совсем маргинальная сила, которая через несколько лет объявит свое учение всесильным, потому что верным. Подробности...
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Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

Сергей Лукьяненко, писатель
Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Подробности...
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              Захарова заявила о развале украинского государства

              14 февраля 2020, 01:57

              Текст: Антон Никитин

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              Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Украина находится в процессе развала.

              «Да там уже все порвано. Там уже времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?» – сказала Захарова в интервью «Комсомольской правде».

              Дипломат призвала не оперировать клише, которые периодически «подбрасывают из Киева».

              Она добавила, что украинский народ прошел немало испытаний, но все же «купился» на лозунги «оранжевой революции» и людей, выдающих себя за украинцев. Политики в стране, уверена Захарова, «нацепили» вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.

              «Нужно просто посмотреть, что такое сегодня современная Украина. Нужно понять, как можно решить заложенные проблемы, заложенные в том числе за последние десятилетия», – сказала Захарова, комментируя президентство Владимира Зеленского.

              Напомним, в ноябре минувшего года бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко, губернатор Запорожской области времен президентства Виктора Ющенко, экс-депутат Рады Евгений Червоненко заявил, что Украина уверенно идет по пути распада.

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