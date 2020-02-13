Игоря Талькова-младшего осудили за пьяную езду

Игоря Талькова-младшего приговорили к году условного заключения за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе Нагатинского суда Москвы.

«Суд признал Талькова виновным по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») и назначил ему один год лишения свободы условно, а также лишил его права управления транспортным средством на три года», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Предыдущий приговор Талькову за нетрезвое вождение был вынесен в мае 2019 года, его оштрафовали на 200 тыс. рублей и лишили водительских прав.

В ноябре 2018 года Талькова задержали в Москве. Сообщалось, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. В мае он признался в своем пьяном вождении, из-за чего рассмотрение дела запланировали проводить в особом порядке.