Вынесен приговор сыну Талькова за нетрезвое вождение

Сына певца Игоря Талькова лишили водительских прав и оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторное вождение в пьяном виде.

«Мудрости нам всем. Я впредь не буду вступать в прения с сотрудниками ДПС», – так прокомментировал решение Чертановского суда Москвы Игорь Тальков-младший, передает «ФАН».

Рассмотрение дела шло в особом порядке. Сторона обвинения требовала лишить Талькова прав на три года и оштрафовать на 250 тыс. рублей. Сын артиста пришел на заседание с супругой и двумя детьми.

В ноябре 2018 года Талькова задержали в Москве. Сообщалось, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. В мае он признался в своем пьяном вождении, из-за чего рассмотрение дела запланировали проводить в особом порядке.