Сын Талькова признался в пьяном вождении

Рассмотрение дела о повторной езде в состоянии опьянения сына певца Игоря Талькова будет проходить в особом порядке, сообщила пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Татьяна Кулакова.

«В ходе предварительного слушания подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, слушание назначено на 21 мая», – сказала она, передает РИА «Новости».

Отмечается, что особый порядок предусмотрен в случае полного признания обвиняемым своей вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой процесс может занять вместе с приговором не более дня. Также это является смягчающим приговором, суд не может назначить максимальное наказание.

Ранее СМИ сообщали, что Уголовное дело возбуждено против 37-летнего Игоря Талькова-младшего, по этим данным, он оказался под следствием по ст. 264.1 УК России.

В ноябре 2018 года Талькова задержали в Москве. Сообщалось, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии.