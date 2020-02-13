Объем турпродаж упал из-за коронавируса

Информация о распространении коронавируса привела к уменьшению объема продаж туристического продукта на 20-25% по сравнению прогнозами, заявил член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

«Снижение спроса мы почувствовали примерно в начале февраля, и пока просвета не видно. Уже можно сказать, что в среднем продажи упали на 20-25% по сравнению с нашими ожиданиями на февраль», – сказал Мкртчян, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что новости о вирусе появились еще в декабре прошлого года, но тогда они воспринимались более спокойно и россияне продолжали бронировать и покупать туры. Так, в его сети продажи в январе выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но позже тенденция изменилась. Мкртчян отметил, что другие пляжные направления, кроме Китая, остаются открытыми, но россияне все-равно не едут отдыхать, так как боятся заразиться в каком-нибудь аэропорту.

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Однако наиболее заметно оказалось падение круизных продаж. «Если обычно мы ежедневно оформляем туры на морские круизы, то за вчерашний день на подобные маршруты не было продано ни одного тура. Люди получают информацию о том, что сейчас происходит с круизными лайнерами, и опасаются. Они думают, вот куплю я сейчас себе тур, а потом окажусь взаперти в море на лайнере, как в плавучей тюрьме», – рассказал он.

Кроме того, член правления АТА сообщил и об изменениях цен на проживание в отелях. «Сейчас страны Юго-Восточной Азии предлагают огромные скидки. Например, цены в отелях Таиланда упали на 30%, особенно в материковой части страны. На Пхукете и Самуи тоже снижаются цены, но не так сильно. Упала стоимость проживания в отелях Вьетнама и даже Японии», – пояснил он.

Однако это касается мест, где китайские туристы составляли значимую часть отдыхающих, поэтому, как уточнил Мкртчян, стоимость проживания в отелях Парижа, Амстердама или Ростова-на-Дону не изменилась.

Напомним, лайнер Diamond Princess оказался в карантине, так как среди пассажиров был гражданин Китая (он сошел в Гонконге), у которого был обнаружен коронавирус. На судне находятся 24 россиянина, в том числе дети. Накануне сообщалось о 175 заразившихся.

По данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.

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