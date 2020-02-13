Минобразования США начало расследование против Гарварда и Йеля

Министерство образования США заявило о расследовании в отношении Гарвардского и Йельского университетов, которые не предоставили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.

«Министерство образования США … начало расследования в отношении Гарвардского и Йельского университетов после того, как оба высших учебных заведения «Лиги плюща» не сообщили о сотнях миллионов долларов в лице иностранных подарков и контрактов», – сообщило американское ведомство, передает РИА «Новости».

В частности, по данным министерства, Йельский университет не сообщил об иностранных подарках и контрактах на сумму не менее 375 млн долларов. В то же время от Гарвардского университета минобразования США требует данные «о подарках и контрактах от Китая, Катара, России, Саудовской Аравии и Ирана». Ведомство хочет, в частности, получить информацию о контактах с фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского» и компанией Huawei.

В ноябре 2019 года министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института и университета Мэриленд предоставить данные о контрактах с Россией и Китаем.