В суде объяснили приговор больному раком экс-начальнику УФСИН

В деле бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова не было медицинских документов, в связи с этим у суда не было препятствий заключать его под стражу, сообщила пресс-служба Чертановского суда.

«Чертановский суд не имел препятствий брать под стражу экс-сотрудника ФСИН Свиридова, так как в деле не было меддокументов», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, в среду бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

Обеспечение безопасности в суде решили проверить Следственный комитет и Мосгорсуд.