Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в московском суде

Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«После оглашения обвинительного приговора Свиридов покончил с собой. Он умер на месте», – сказал источник ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал Mash, суд приговорил Свиридова к трем годам заключения. При этом защита и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у подсудимого.

Сразу после вынесения приговора Свиридов выхватил наградной пистолет, который тайно пронес с собой. Он погиб на месте.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у коллеги – бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Дело было зарегистрировано в суде в конце октября 2019 года. До приговора он находился под подпиской о невыезде.