В Монголии запретили празднование Нового года из-за коронавируса

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга запретил все публичные мероприятия в честь праздника Цаган Сар (монгольского Нового года по лунному календарю) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Учитывая разрастающуюся вспышку вируса COVID-19 во многих странах мира и в соседнем Китае, настоящий указ предписывает правительству принять меры по отмене празднования национального праздника Цаган Сар», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Монцамэ.

Будут закрыты все новогодние ярмарки, из теле- и радиоэфира удалены поздравительные и рекламные ролики, связанные с праздником. Цаган Сар празднуется в ночь на 24 февраля.

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По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.

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