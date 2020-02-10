Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за выдачи паспортов ЛНР

Прокуратура Луганской области Украины начала уголовное производство по факту «принудительной паспортизации» граждан страны на «временно оккупированной» территории региона.

«Согласно материалам СБУ, первые лица администрации «ЛНР», контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина ЛНР», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура подчеркнула, что указанные действия «носят именно принудительный характер», что противоречит требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ход расследования контролирует офис генпрокурора страны. По предварительным данным, паспорта ЛНР получили более 200 тыс. человек, заключили в ведомстве.

В октябре сообщалось, что Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз.