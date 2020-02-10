Под наблюдение врачей в России из-за подозрения на коронавирус взяты 20 тыс. человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что более 20 тыс. человек в России находятся под наблюдением врачей в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Попова уточнила, что из 20 тыс. человек, у которых обнаружены признаки ОРВИ, гриппа и не исключена возможность контакта с заболевшими, более шести тыс. – граждане Китая, передает «Интерфакс».

Она отметила, что из этого количества всего 769 человек госпитализировано за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года. «Из них грипп установлен у 97, респираторное заболевание вирусами негриппозной этиологии – 121 человек», – добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлены признаки заражения коронавирусом. Кроме того, стало известно, что двое граждан Китая с диагностированным коронавирусом готовятся к выписке в России.

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По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.

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