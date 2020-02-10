Подозреваемых в мошенничестве с жильем на 360 млн рублей задержали в Москве

Полицейские задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, гендиректор одной из коммерческих организаций вместе с соучастниками совершили аферу по отчуждению недвижимого имущества фирмы.

Они сообщили акционерам ложные сведения о цене продаваемых помещений, после чего заключили договор купли-продажи с другой подконтрольной организацией.

«В результате сделки на расчетный счет компании- продавца были перечислены денежные средства, не соответствующие рыночной стоимости объекта и его цене по договору. Таким образом, нежилые помещения площадью более 750 кв. метров перешли во владение фирмы, деятельность которой также контролировали злоумышленники. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности превысил 360 млн рублей», – передает ТАСС слова Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. При 12 обысках, проведенных на территории Москвы, изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу», – уточнила Волк.

В настоящее время один из подозреваемых арестован, другой находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в ноябре ФСБ задержала бывшего замглавы угрозыска Пресненского ОМВД по делу о съемных квартирах в Москве.