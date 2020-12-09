Госдума одобрила запрет на митинги у зданий экстренных служб

Госдума на первом чтении приняла проект закона о проведении митингов. Документ конкретизирует работу СМИ на таких акциях и вводит запрет на публичные акции у зданий экстренных служб.

Поправки планируется ввести в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», инициативу предложил первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, передает РИА «Новости».

«В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами», – говорится в пояснительной записке.

Также документ уточняет права и обязанности организаторов мероприятий. Проект предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом уведомления о проведении митингов, если третий день выпадает на нерабочий или праздничный день.

«При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия», – говорится в записке.

Также проект уточняет порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. «Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия», – отмечается в документе.

Кроме того, предлагается закрепить требование о том, что предварительная агитация по публичному мероприятию «не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия».

«Законопроектом предусматривается, что в случае если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его проведении, уполномоченный орган обязан незамедлительно предложить организатору изменить место и (или) время его проведения, а в случае если указанные обстоятельства были выявлены за день или в день публичного мероприятия до его начала – незамедлительно уведомить организатора о невозможности его проведения и предложить ему изменить дату, а при необходимости также место и (или) время проведения путем подачи нового уведомления», – сообщается в записке.

В среду Госдума в первом чтении приняла проект о запрете на финансирование митингов и демонстраций из иностранных, а также из анонимных источников. «Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников», – поясняется в записке.

Авторы проекта предлагают ввести запрет на получение средств от иностранных государств, и организаций, международных организаций и движений, неграждан России, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан России младше 16 лет и «анонимных жертвователей».

Под анонимным жертвованием предлагается понимать физическое лицо, которое не указалов платежном документе на внесение пожертвования сведений о себе: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Также под эту категорию попадают те, кто указали недостоверные сведения, либо юрлица, о которых в платежных документах не указаны: ИНН, наименование, банковские реквизиты, либо указаны недостоверные сведения.

«Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускаются», – говорится в записке.

При перечислении пожертвований физлицо должно указывать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.

Также в среду Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.