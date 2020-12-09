Кремль оценил решение МОК не пускать Лукашенко на Олимпиаду

В Кремле сожалеют в связи с решением Международного олимпийского комитета запретить президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры, Россия дорожит отношениями с республикой, которые предполагают и сотрудничество в спорте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта», – передает РИА «Новости» реакцию Пескова на решение МОК.

На просьбу уточнить, согласится ли президент России Владимир Путин сейчас, если Лукашенко предложит ему, например, по традиции поиграть в хоккей, представитель Кремля ответил: «Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет республики Беларусь».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета страны Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. При этом санкции против Лукашенко не отразятся на белорусских спортсменах.