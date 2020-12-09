Бывшего игрока сборной СССР по футболу заподозрили в договорных матчах

Экс-футболиста Игоря Добровольского, выступавшего за сборную СССР, сборные России и Украины, заподозрили в договорных матчах в Молдавии, сообщают СМИ.

«Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. На данный момент с подозреваемыми работают. Пока что он свою вину в совершении преступления не признает», – сообщил изданию «Комсомольская правда – Молдавия» и.о. руководителя антикоррупционного центра Сергей Гаважук.

Всего в махинациях подозревают 11 человек. Четверых из них задержали на 72 часа и поместили в изолятор, двоих объявили в розыск. В числе подозреваемых есть игроки пяти клубов высшей лиги. Им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Расследование проводилось совместно с Европолом и УЕФА, они передали правоохранителям в Молдавии необходимые данные. По этой информации, подозреваемые занимались договорными матчами с 2017 года.

На данный момент Добровольский – главный тренер молдавского клуба «Динамо Авто». Ранее также тренировал сборную Молдовы.

Ранее сообщалось, что российские футбольные клубы обвинили в договорных матчах за рубежом.