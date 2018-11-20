Российские футбольные клубы обвинили в договорных матчах за рубежом

Румынские журналисты обнародовали расследование по документам портала Football Leaks, согласно которым несколько российских команд могут быть замешаны в договорных матчах на Кипре.

Подробности расследования со ссылкой на публикацию румынских журналистов передает Sports.ru.

По этим данным, договорным матчем является игра екатеринбургского ФК «Урал» и сербского ФК «Рада» в январе 2016 года, проходившая на Кипре. Тогда российская команда смогла победить со счетом 1:0.

Также утверждается, что игры на Кипре обслуживали восемь подставных судей, которые принимали участие минимум в 32 матчах, проходивших зимой 2016, 2017 и 2018 годов.

По этим сведениям, всего участниками договорных встреч могли быть 15 клубов из России и несколько команд из Польши, Кипра, Сербии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Молдовы, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов назвал бредом данные этого расследования.

«Они сами назначали судей, «Урал» при чем тут? Какие договорные игры? Вы сами-то соображаете, почему я должен ерунду рассказывать, это же бредятина. Не мы судей назначаем, судьи не наши, а кипрские», – сказал Иванов, передает ТАСС.

Он также добавил, что не помнит игру с сербами в 2016 году.