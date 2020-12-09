Япония отказалась комментировать российский закон о наказании за отчуждение территории

Правительство Японии не комментирует подписание в России закона о наказании за действия или высказывания по отчуждению территорий, однако продолжит вести переговоры с Москвой для решения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като.

Като заявил на пресс-конференции в Токио, что японской стороне известно о подписании президентом России Владимиром Путиным закона о наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий России, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы воздержаться от комментариев по поводу законов другой страны, но до этого закона в Конституцию России в июле были внесены положения о запрете отчуждения территорий, а после этого в сентябре состоялся телефонный разговор лидеров России и Японии, в котором президент Путин говорил о продолжении переговоров по мирному договору. Правительство Японии намерено на основании базового курса по-прежнему упорно продолжать переговоры, чтобы решить территориальную проблему и подписать мирный договор», – указал он.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал пакет законов, по которым устанавливается наказание в виде лишения свободы на 10 лет за отчуждение части территории страны и вводится административная ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые.

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.