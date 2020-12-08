Путин подписал закон о наказании за отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, в соответствии с которыми устанавливается наказание в виде лишения свободы на 10 лет за отчуждение части территории страны и вводится административная ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые.

Уголовный кодекс (УК) дополняется новой статьей («Нарушение территориальной целостности»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет за отчуждение части территории России или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, передает ТАСС.

Если публичный призыв к отчуждению территорий был озвучен впервые, то административный штраф для граждан составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если правонарушение совершено в интернете, гражданам грозит штраф в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, должностные лица – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридические лица – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.