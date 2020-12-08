Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости признать криптовалюты имуществом для расследования уголовных дел.

Бастрыкин в интервью РИА «Новости» отметил, что необходимо регламентировать некоторые юридические аспекты, связанные с такой валютой, не смотря на то, что с 1 января вступает в силу федеральный закон о цифровых финансовых активах.

«В частности, признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения», – указал глава ведомства.

Также Бастрыкин отметил, что при участии Росфинмониторинга необходимо разработать механизм по выявлению преступлений, в которых могут использовать цифровую валюту. Ее могут применять, по его словам, в преступлениях коррупционной, экономической направленностей, а также с помощью криптовалюты могут финансировать терроризм.

Напомним, в конце ноября правительство одобрило законопроект о введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют.

13 октября ЦБ анонсировал появление цифрового рубля. Пилотный запуск цифрового рубля может состояться в конце 2021 года.