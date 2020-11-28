Кабмин одобрил законопроект о налогообложении в сфере криптовалют

Правительство России одобрило законопроект о введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что законопроект направлен на введение в законодательство России норм, регулирующих налогообложение криптовалют.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре Минфин сообщил, что разработал пакет законопроектов о регулировании цифровых валют, в частности, он предлагает обязательное декларирование при операциях свыше определенной суммы. Согласно опубликованным законопроектам, декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юрлица в течение года превысит 600 тыс. рублей, не учитывая движение таких валют между счетами одного человека или организации. Сообщать данные в налоговую будет необходимо не позднее 30 апреля каждого года. За непредставление сведений предусмотрен штраф, при этом за систематическое непредставление сведений об операциях на сумму от 45 млн рублей может грозить лишение свободы на срок до трех лет, передает РИА «Новости».

Напомним, 13 октября ЦБ анонсировал появление цифрового рубля. Пилотный запуск цифрового рубля может состояться в конце 2021 года.