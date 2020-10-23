ЦБ оценил сроки пилотного запуска цифрового рубля

Пилотный запуск цифрового рубля может состояться в конце 2021 года, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«После того, как произойдет обсуждение консультационного доклада, мы собираем отзывы до конца года. Потом их обработаем. Если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим полноценную концепцию. Затем обязательно должен быть этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года», – цитирует ТАСС главу ЦБ.

Она отметила, что одно из ключевых условий запуска цифрового рубля – максимальная конфиденциальность. По словам Набиуллиной, цифровому рублю будет присваиваться уникальный код по аналогии с бумажными деньгами, что позволит сделать операции с ним более прозрачными. Также глава ЦБ сообщила, что регулятор будет вести реестр цифровых валют.

Как подчеркнула Набиуллина, проект цифрового рубля не преследует цели вытеснить бумажные деньги: это будет третья форма расчета наряду с наличной и безналичной.

«Наша задача – обеспечить быстроту конвертации одного вида рубля в другой. Никакой задачи экономить на эмиссии мы не ставим», – заявила она.

ЦБ анонсировал появление цифрового рубля в прошлый вторник.