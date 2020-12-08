Эксперт рассказал о новых штрафах для жильцов многоквартирных домов

«Никто не будет заглядывать с помощью бинокля в окна граждан, чтобы вычислить, а точно ли все потушили сигареты или свечи на балконе», - заявил газете ВЗГЛЯД заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал новые противопожарные правила, вступающие в силу в 2021 году.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский напомнил, что со следующего года жильцов многоквартирных домов ждет ряд нововведений. Среди них, например, запрет на хранение личных вещей на чердаках и на цокольных этажах или непотушенная свеча или сигарета на балконе или в лоджии. При этом уточняется, что увеличения массовых проверок не ожидается.

«Я более чем уверен, что по каждому запрету, который сформулирован в постановлении, было то или иное количество случаев, поэтому все эти меры оправданны. Нужно понимать, что речь идет об обеспечении безопасности жильцов. Все, что с вязано с жизнью людей – всегда должно стоять на первом плане», – считает Гордеев.

Данные требования, в первую очередь, просто необходимо соблюдать с точки зрения пожарной безопасности, продолжает эксперт. То есть, например, если на лестничной клетке или первом этаже многоквартирного дома будут размещены личные вещи жильцов (коляски или велосипеды), то в случае возгорании какой-либо квартиры, эти предметы могут помешать срочной эвакуации. Также он приводит в пример ситуацию, когда кто-то из граждан решает самовольно использовать место под лестницей на первом этаже, размещая там канистру с бензином, которая при пожаре взорвется и заблокирует эвакуационный выход другим жильцам.

Гордеев также рассказывает, что в некоторых случаях, данные правила ограничат использование общего имущества. Например, если общим решением было принято заварить мусоропровод, то мусоросборные камеры можно будет использовать для других целей, которые не будут противоречить правилам.

«Требования нужны для того, чтобы они выполнялись. И, безусловно, необходимы некие санкции для поддержания требований. Но, опять же, большинство людей переходят улицу по пешеходному переходу. Причем не потому, что рядом есть сотрудник ГИБДД, который их оштрафует, а потому, что они берегут свою жизнь. С правилами пожарной безопасности в многоквартирном доме тоже самое – многие и сами будут их соблюдать, либо на это им укажут соседи», – уверен собеседник.

Он подчеркнул, что даже если у соседей не хватает смелости сделать нарушителю замечание, либо его просьбы игнорируется, то он всегда может заявить об этом в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ) и контрольно-надзорные органы, которые решат данный вопрос.

«Безусловно, никто не будет заглядывать с помощью бинокля в окна граждан, чтобы вычислить, а точно ли все потушили сигареты или свечи на балконе. Эти запреты написаны для нормальных людей, которые не штрафов боятся, а соблюдают все это для своей безопасности», – полагает Гордеев.

Эксперт также призывает внимательно читать постановление правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и обращать внимания на формулировки. Он приводит в пример отрывок, где написано, что «запрещается остекление балконов, лоджий, галерей». Но речь не о всех балконах и лоджиях, а об «открытых переходах наружных воздушных зон», имеющих противопожарное назначение. О личных балконах речи не идет.

«Я думаю, что наиболее часто придется разбираться с загромождением эвакуационных путей – очень часто на бытовом уровне люди ставят на лестничных клетках шкафы, вешалки, выносят ненужные личные вещи, что, безусловно, мешает. И, полагаю, все-таки отследить, не оставил ли кто свечу или сигарету в лоджии или на балконе будет очень сложно, но если это все же будет зафиксировано, например, соседом или соседкой и инспектором пожарного надзора, то, безусловно, человек получит штраф. Но частота таких нарушений будет небольшая», – заключил собеседник.

В ноябре в России предложили ввести проверки проводки в квартирах.