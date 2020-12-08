Малышева призналась в несоблюдении правил безопасности во время COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева призналась, что во время первой вспышки коронавируса ее съемочная телевизионная команда работала без медицинских масок.

По ее словам, всю вспышку коронавируса телевизионная команда работала без масок. «У нас тяжело никто не болел – у многих антитела. Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно» – отметила Малышева, передает News.ru.

Телеведущая также призналась, что у нее нет новогоднего настроения. Она ожидает, что оно появится во время съемок праздничных выпусков передач.

Ранее Малышева заявила о «сенсационной информации», обладателями которой стали исследователи коронавируса. По словам Малышевой, блокировать заболевание COVID-19 позволяет не только наличие антител.

За минувшие сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.