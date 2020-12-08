Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась снижением 8 декабря 2020, 10:17 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник снижается на 0,5% – до 3178 пунктов, долларовый индекс РТС опустился на 0,8% – до 1358 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

