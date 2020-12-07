Администрация Эрдогана подтвердила освобождение российских журналистов

Администрация турецкого лидера Тайипа Эрдогана подтвердила, что задержанные в Стамбуле российские журналисты освобождены. Там отметили, что решение принято с учетом сотрудничества с российскими партнерами в последние дни.

«Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, были освобождены сегодня днем. Мы высоко ценим сотрудничество наших российских коллег в течение последних нескольких дней и призываем всех иностранных журналистов следовать официальным визовым и аккредитационным правилам, а также соблюдать наши законы во время своего пребывания», – цитирует сообщение администрации ТАСС.

В НТВ сообщили, что пока не знают, где находятся их журналисты. «У нас пока нет никакой связи с коллегами», – отметили в телекомпании.

Журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.

Задержанным в Стамбуле журналистам телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят.

Журналисты телеканала НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников.

Позже суд в Турции освободил журналистов, сообщалось, что их должны депортировать из страны в ближайшее время.