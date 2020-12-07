Ресторан в Москве оштрафуют за празднование дня рождения Виктории Бони

В ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони в ресторане «Balzi Rossi» в центре Москвы выявлены нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По его словам, в целях предотвращения распространения коронавируса ОАТИ проводится серия контрольных мероприятий для соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, «в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей», передает РИА «Новости».

«В ходе мониторинга 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана «Balzi Rossi», расположенного по адресу: Кудринская площадь, 1, в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони», – сказал Михайлов.

Он отметил, что ресторан вызван в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее главный инспектор ОАТИ Людмила Борисова сообщила, что почти 60 посетителей торгово-развлекательных центров, расположенных на севере столицы, оштрафовали за отсутствие масок и перчаток.