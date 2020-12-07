Заочно арестован четвертый обвиняемый в гибели летчика Филипова в Сирии

Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого члена террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) по делу о гибели летчика Романа Филипова в Сирии в 2018 году, сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав обвиняемому Абделю Саттару Абдул Гафур ас-Сыях меру пресечения в виде содержания под стражей заочно», – приводит ТАСС сообщение суда.

Ранее судом заочно были арестованы трое фигурантов – Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Всех фигурантов обвинили в преступлениях по статьям «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», «Покушение на убийство» и «Хищение огнестрельного оружия». Они объявлены в международный розыск.

Напомним, 3 февраля 2018 года в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и погиб в неравном бою, подорвав себя и окруживших его боевиков гранатой, крикнув «Это вам за пацанов!»

В сентябре глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о некоторых подробностях героической гибели российских военнослужащих в Сирии за время операции против террористов, в том числе министр рассказал о гибели Филипова.