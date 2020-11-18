Стрелявших по летчику Филипову боевиков объявили в международный розыск

Четверым боевикам запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир аш-Шам») предъявили заочные обвинения в причастности к гибели российского летчика Су-25СМ Романа Филипова, сообщил Следственный комитет России.

Обвинения предъявили Ибрахиму Рамадану аль-Ахмаду, Мухаммеду Гази аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыяху, Абдел Басыт Ибрахиму аль-Хамуду, сообщается на сайте ведомства.

Их заочно обвинили в преступлениях по статьям «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», «Покушение на убийство» и «Хищение огнестрельного оружия». Также подозреваемых объявили в международный розыск.

Следователи установили, что 3 февраля 2018 года самолет Филипова в воздухе над Сирией был подбит, офицер катапультировался и приземлился на участке, расположенном на расстоянии 1 км к востоку от населенного пункта Савамъа провинции Идлиб.

«В результате огневого воздействия самолет военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Члены террористической организации, убедившись в гибели российского военнослужащего, похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску», – добавили в СК.

Установить подозреваемых удалось при взаимодействии с компетентными органами Сирии, Минобороны России. Места гибели Филипова и крушения Су-25СМ удалось установить с помощью изучения спутниковых снимков.

«Места происшествия неоднократно осматривались следователями и криминалистами Следственного комитета. Ими в идлибской зоне найдены обломки самолета, изучение которых позволило подтвердить их принадлежность к борту, управляемому Романом Филиповым. Установлен и допрошен круг свидетелей, в том числе граждане САР. Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений», – пояснили в ведомстве.

Напомним, 3 февраля 2018 года в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и погиб в неравном бою, подорвав себя и окруживших его боевиков гранатой, крикнув «Это вам за пацанов!»

В сентябре глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о некоторых подробностях героической гибели российских военнослужащих в Сирии за время операции против террористов, в том числе министр рассказал о гибели Филипова.