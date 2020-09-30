Шойгу рассказал о героизме российских военных в Сирии

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о некоторых подробностях героической гибели российских военнослужащих в Сирии за время операции против террористов.

Шойгу рассказал об этом в статье, опубликованной в газете «Красная звезда» к пятилетию операции России в Сирии.

Так, он сообщил, что тело военного летчика подполковника Олега Пешкова лишь спустя несколько дней после гибели россиянина удалось вырвать из рук террористов, передает ТАСС.

Шойгу сообщил, что самолет, «на борту которого находился гроб с останками пилота», на подлете к аэродрому Чкаловский «по традиции военных летчиков сопровождало звено истребителей». Это «были последние почести офицеру, принявшему смерть в бою, но оставшемуся непобежденным», сказал министр.

Когда старший лейтенант авианаводчик Александр Прохоренко оказался «блокирован бандой террористов» и, «выдав в эфир последние координаты, вызвал огонь на себя», вместе с ним погибли «десятки вооруженных головорезов», рассказал Шойгу.

Заместитель командира авиационной эскадрильи майор Роман Филипов совершил в Сирии свыше восьми десятков боевых вылетов. При этом «выстрел из ПЗРК» поразил его Су-25, когда самолет обеспечивал контроль режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

«Уходи в облака!» – успел он скомандовать своему ведомому, сам же до последнего боролся за жизнь своей боевой машины. И лишь когда понял, что спасти ее не удастся, принял решение катапультироваться», – сообщается в статье.

Террористы отследили купол его парашюта и окружили российского военного. Тот в ответ открыл по ним огонь, после чего «террористы обрушили на окруженного пилота град свинца», сообщил министр.

«Будучи тяжело раненым, подпустив бандитов поближе, Роман прижал к себе ручную гранату и выдернул кольцо», – рассказал Шойгу.

«Последними словами офицера были «Это вам за пацанов!», – сообщил Шойгу, добавив, что Филипов «сложил голову вдали от родной земли, но, выполняя свой долг, навсегда остался верен данной когда-то клятве – военной присяге».

Пешкову, Прохоренко и Филипову посмертно присвоены звания Героя России.

Летчик Липецкого авиацентра Олег Пешков погиб 24 ноября 2015 года в Сирии после того, как его самолет Су-24 был сбит турецким истребителем F-16. Похоронили погибшего летчика на кладбище в Липецке 2 декабря 2015 года.

25 марта 2016 года 25-летний российский офицер спецназа Александр Прохоренко погиб в районе Пальмиры.

3 февраля 2018 года в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов погиб в бою.