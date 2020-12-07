Мама уральского мальчика назвала обещание Путина покататься с ее сыном на коньках «новогодней сказкой»

Мама девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска Юлия назвала «новогодней сказкой» исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

«Это случилась новогодняя сказка! Димуля очень рад, и мне как маме очень приятно!» – сказала Ащепкова РИА «Новости» в понедельник.

Она уточнила, что Дима был в Москве пока только проездом и это станет его первым полноценным посещением столицы.

В субботу, в Международный день добровольцев, Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции «Елка желаний». Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2, в которых находились написанные детьми открытки. Так, 9-летний Дмитрий Ащепков из Челябинска написал, что мечтает «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России».

Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках: «Считай, что ты уже в пути».