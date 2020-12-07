Полиция Нью-Йорка не подтвердила наличие взрывного устройства на борту самолета «Аэрофлота»

Полиция Нью-Йорка после проверки не подтвердила наличие на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», приземлившегося в воскресенье в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, взрывного устройства, сообщили в подразделении полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.

«Полиция портового управления получила сообщение об угрозе минирования рейса №102 (SU102) [авиакомпании] «Аэрофлот». Самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди приблизительно в 15.46 (23.46 мск). После того как пассажиры покинули борт, сотрудники полиции проверили самолет, ничего не обнаружив. Аэропорт открыт, в связи с расследованием [инцидента] несколько рейсов были задержаны», – передает ТАСС сообщение представителя полиции.

Ввоздушной гавани отмечаетили, что к настоящему моменту отменены экстренные меры предосторожности, введенные ранее в воскресенье в связи с инцидентом. Дополнительные наряды сотрудников служб безопасности также покинули аэропорт.

По последним данным, предоставленным представителем «Аэрофлота», рейс SU103 должен был вылететь в 23.30 по времени Восточного побережья США (07.30 мск). Согласно информации, размещенной на онлайн-табло, вылет по- прежнему задерживается. Источник в генконсульстве России в Нью- Йорке сообщил, что российские дипломаты следят за развитием ситуации.

Ранее в генконсульстве России сообщили, что полиция Нью-Йорка получила сообщение о взрывном устройстве на борту самолета «Аэрофлота», который прибыл из Москвы.