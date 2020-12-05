Тихановская призвала США скорее принять законопроект по санкциям против Минска

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала американский сенат скорее одобрить законопроект, расширяющий полномочия президента США по введению санкций в отношении Минска.

«Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act)», – написала Тихановская в материале, опубликованном в газете Washington Post, передает РИА «Новости».

Она поблагодарила ЕС и США за «активную моральную и техническую поддержку» и «усилия текущей администрации США, которая недавно расширила санкции в отношении белорусских чиновников».

Также Тихановская заявила, что собирается посетить Вашингтон, чтобы поблагодарить действующую администрацию США за поддержку.

Ранее Тихановская анонсировала встречу с избранным президентом США Джо Байденом, об этом она сообщила в интервью белорусским СМИ.

В четверг бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

В ноябре палата представителей США поддержала законопроект, наделяющий президента США полномочиями по ограничению на въезд членов избиркома Белоруссии и чиновников, которых в Америке считают ответственными за давление на СМИ. Если законопроект будет одобрен, президент США сможет заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Белоруссии, государственным должностным лицом, ответственным за действия в отношении независимых СМИ, должностным лицом Союзного государства или российским физическим лицом, активно участвовавшим в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в республике.