Путин рассказал о создании беспилотных морских подводных судов

В России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны, сообщил президент Владимир Путин.

«В нашей стране немало компаний, которые делают то, о чем мы совсем недавно только мечтали, без всякого сомнения. По улицам некоторых городов уже у нас пока в тестовом режиме, но,тем не менее ездят беспилотные автомобили. В наши внутренние воды уже входят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды. Мы и сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае – в сфере обороны», – передает РИА «Новости» слова Путина на дискуссии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века».

Ранее гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит сообщил, что ЦКБ МТ «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.