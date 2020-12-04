Материалы дела ученого Губанова о госизмене засекретили

Спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении задержанного в Москве ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, спецслужбы не просто засекретили информацию, материалы маркировали грифом «совершенно секретно», передает ТАСС.

«До конца предварительного следствия и судебного процесса (в случае поступления дела в суд для рассмотрения по существу) информация о деле в отношении ученого не будет обнародована. По этой теме не будут даны официальные комментарии в интересах следственных органов и самого подозреваемого», – пояснил он.

Между тем из описания полезной модели к патенту следует, что Губанов вместе с коллегами выполнял работы в области гиперзвуковых технологий по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Так, Анатолий Александрович Губанов значится одним из авторов работы «Воздухозаборное устройство с изменяемой геометрией для многорежимной комбинированной турбопрямоточной силовой установки». Обладатель патента – ФПИ.

Авторами разработана полезная модель в области летательной техники – аэродинамики воздухозаборных устройств.

«Может быть использована для обеспечения работы комбинированной турбопрямоточной силовой установки, имеющей в своем составе турбореактивную и прямоточную группу двигателей, во всем полетном диапазоне чисел Маха от взлетно-посадочных до гиперзвуковых скоростей полета», – говорится в описании.

Речь идет об устройстве, которое в зависимости от режима полета переключает воздухозаборное устройство на режим работы с турбореактивным двигателем или прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Последний тип двигателя не работает на низких скоростях полета, но используется на сверхзвуковых летательных аппаратах и может быть использован на гиперзвуковых аппаратах.

Право использования патента с января 2020 года на трехлетний период предоставлено Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ), где работал Губанов.

Ранее сообщалось, что Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 3 декабря санкционировал арест Губанова, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Сообщалось, что ФСБ подозревает ученого в передаче секретных российских разработок в авиационной промышленности.