СК заочно обвинил руководителей украинских радикальных организаций

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение руководителю радикальной организаций «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» Николаю Коханивскому и руководителю «Черного комитета» Богдану Тицкому по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.

«Действия Коханивского и Тицкого квалифицированы следствием как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360). Также Тицкий обвиняется в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что СК принял необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого.

Ранее Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест жителя Екатеринбурга Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве.

Напомним, 18 февраля 2018 года националисты ворвались в здание РЦНК в Киеве и устроили там погром. Москва направляла Киеву ноту протеста из-за данного инцидента.