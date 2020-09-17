Московский суд заочно арестовал екатеринбуржца за нападение на РЦНК в Киеве

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест жителя Екатеринбурга Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Морозова сообщила, что «суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России», передает РИА «Новости».

Изотов объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой... в целях провокации войны или осложнения международных отношений»), санкция которой предусматривает от пяти до 10 лет.

Следствие установило, что 18 февраля 2018 года Изотов совместно с россиянином Михаилом Агафоновым и иными лицами принял участие в антироссийской акции. Напомним, националисты ворвались в здание РЦНК в Киеве и устроили там погром. Москва направляла Киеву ноту протеста из-за данного инцидента.