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    Украинские хакеры попытались помешать россиянам летать
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    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ
    Дуров покинул парижский суд после девятичасового допроса
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    12 комментариев
    29 июля 2025, 07:12 • Новости дня

    В трех областях Украины включили сирены воздушной тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской, Харьковской и Черниговской областях на Украине была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

    В трех регионах Украины введен режим воздушной тревоги, передает ТАСС. Согласно официальному ресурсу оповещения, предупреждение о возможной угрозе с воздуха прозвучало в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога. На Украине объявили воздушную тревогу сразу в пяти областях. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.

    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    28 июля 2025, 09:54 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Димитрове начались первые столкновения, а украинская группировка оказалась в сложном положении на этом участке фронта, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, в черте города Димитрова (Мирноград) начались бои между российскими силами и украинской армией, передает ТАСС.

    В эфире «России 24» Пушилин заявил: «По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова». Пушилин отметил, что украинская группировка на этом участке оказалась в крайне затруднительном положении.

    Глава региона также сообщил, что наиболее активное наступление российских сил сейчас происходит на Красноармейском направлении. По его словам, именно здесь фиксируются наиболее значимые продвижения подразделений на линии фронта.

    Кроме того, Пушилин заявил об успехах на Краснолиманском направлении, где, по его словам, были освобождены несколько населенных пунктов и улучшены позиции российских войск. Он подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, а ситуация на ряде участков фронта развивается в пользу российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о том, что украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские войска освободили поселок Торское в районе Красного Лимана. Подразделения армии России продвинулись к соседним населенным пунктам.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военному аэродрому.

    Кроме того, удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 203 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 153 беспилотника, 624 ЗРК, 24 363 танка и других бронемашин, 1581 боевая машина РСЗО, 27 929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 813 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    За прошлую неделю ВС России уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot.

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    28 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники теперь оснащаются турбореактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, что делает их менее уязвимыми к РЭБ и повышает автономность, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сетуют, что российские беспилотники отличаются улучшенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и могут распознавать объекты самостоятельно без участия оператора. Кроме того, в публикации отмечается, что беспилотники оборудуют турбореактивными двигателями и системой компьютерного зрения, что увеличивает их скорость и маневренность, передает RT .

    Также сообщается, что у части российских дронов появились элементы искусственного интеллекта. Это позволяет анализировать обстановку и принимать решения без участия оператора в случае потери связи. Таким образом, беспилотники могут выполнять задачи автономно даже в условиях активного противодействия средствами РЭБ.

    Ранее российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер. Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов.

    Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.


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    29 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков беспилотника остановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, сообщает РЖД.

    Обломки БПЛА ночью повредили контактную сеть. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все меры для сокращения задержек, сообщает РЖД в Telegram.

    В пассажирском поезде №59, следовавшем по маршруту Новокузнецк – Кисловодск, разбиты стекла в двух вагонах. Всех пассажиров эвакуировали; по предварительной информации, никто не пострадал.

    В составе стоявшего на станции грузового поезда начался пожар. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сальске в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб человек. На железнодорожной станции возник пожар.

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    28 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    CNN: Истощение запасов ракет для THAAD обеспокоило военных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные эксперты опасаются снижения глобальной роли США из-за нехватки ракетных перехватчиков для системы THAAD после событий на Ближнем Востоке.

    Беспокойство военных кругов США по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков THAAD озвучил канал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников Пентагона и экспертов оборонной отрасли. По их мнению, недостаточные темпы и объемы производства не позволяют быстро восполнить израсходованные резервы.

    Эксперт по противоракетной обороне заявил: «Доклады о расходе THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи». Бывший сотрудник Пентагона добавил, что нынешние производственные мощности не справляются с задачей пополнения арсеналов.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о развертывании двух комплексов THAAD в Израиле и использовании 150 перехватчиков за 12 дней конфликта. Это почти четверть всех ракет, закупленных Пентагоном с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки и пополнение своих складов. Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности. США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

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    28 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    @ Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла в Староконстантинове Хмельницкой области, где на восточной окраине города находится военный аэродром.

    Взрывы в украинском городе Староконстантинове, где находится военный аэродром, произошли утром, передает ТАСС. Известно, что аэродром расположен на восточной окраине города, который находится в Хмельницкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой. Утром воздушная тревога впервые за день также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

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    29 июля 2025, 00:16 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк дронами

    Взрывы и отключения электроэнергии произошли в Донецке

    ВСУ атаковали Донецк дронами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Донецке прозвучали взрывы, в нескольких районах города отключено электричество, сообщают информационные агентства. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотникв.

    В небе над городом работала система противовоздушной обороны – были слышны залпы и характерные звуки полета ударных беспилотников. ПВО ведет огонь по дронам, передает «РИА Новости».

    «Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются», – приводит ТАСС текст сообщения управления.

    По данным информационных агентств, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР 27 июля отмечался День памяти детей – жертв войны. Вооруженные атаки за время конфликта в Донбассе унесли жизни 247 детей, более 1 тыс. получили ранения.

    На прошлой неделе в Донецке прогремели несколько мощных взрывов. ВСУ атаковали Киевский и Куйбышевский районы.

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    28 июля 2025, 19:36 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

    ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области беспилотниками

    Tекст: Евгения Караваева

    Населенные пункты Белгородской области подверглись массовым атакам беспилотников и обстрелам, пострадавших среди жителей, по предварительным данным, нет.

    В Белгороде БПЛА подорвался на территории предприятия, в результате поврежден грузовой вагон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Нечаевка Белгородского района после детонации FPV-дрона пострадали фасад частного дома, забор и хозпостройка. В Никольском атакован беспилотником жилой дом – выбиты окна, повреждены фасад и гараж.

    В частном доме в Шебекино выбиты окна, посечена кровля, повреждены две хозяйственные постройки, осколками задет припаркованный автомобиль. В Новой Таволжанке повреждены остекление и ограждение дома, перебита линия электропередачи. В селе Белянка дрон ударил по предприятию, повредив два грузовых автомобиля. Еще один FPV-дрон сдетонировал на дороге, из-за чего пострадали два дома, забор третьего и автомобиль ГАЗель.

    В поселке Уразово Валуйского округа дрон атаковал нежилое здание, повредив кровлю и фасад. В селе Кукуевка осколками посечено здание фермерского хозяйства, а в селе Борки пробита крыша частного дома.

    В районе Красной Яруги дрон повредил грузовой автомобиль, второй вывел из строя еще одну машину. В селе Графовка после атаки беспилотника загорелся частный дом.

    В поселке Ракитное пострадали окна и фасад здания предприятия из-за удара беспилотника. В Пролетарскоом поврежден грузовой вагон. В селе Санково Грайворонского округа после подрыва дрона огнем уничтожен трактор.

    В селе Байцуры Борисовского района FPV-дрон пробил кровлю частного дома.

    Накануне мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область. ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами.

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    29 июля 2025, 03:47 • Новости дня
    Водитель автомобиля погиб в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
    Водитель автомобиля погиб в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ростовской области отражают атаку беспилотников в нескольких районах, есть погибший в Сальске, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

    Атаки беспилотных летательных аппаратов проходят в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

    «На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    В Сальске на улице Социалистической частный дом получил повреждения крыши и выбитые стекла.

    На железнодорожной станции в Сальске также возник пожар, пассажирский поезд был отведен на безопасное расстояние.

    В каменском микрорайоне Заводской после падения БПЛА загорелась сухая трава, к месту происшествия выехали оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотников. В результате ночной атаки ВСУ более 100 тыс. человек в Донецке остались без электроснабжения.

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    28 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
    Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих, танк, девять бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro, два орудия полевой артиллерии, израильская радиолокационная станция RADA.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Храповщины, Кондратовки, Юнаковки и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Амбарным и Меловым в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Торского, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Дружелюбовки и Купянска в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 250 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Щербиновки, Катериновки, Северска, Часова Яра, Александро-Шультино и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 270 военнослужащих, танк и четыре артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены склад с боеприпасами и два склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии около Червоного, Темировки в Запорожской области и Сосновки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Антоновки и Никольского в Херсонской области.

    Уничтожены свыше 55 военнослужащих и шесть станций РЭБ. Поражены склад боеприпасов и два склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

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    28 июля 2025, 08:20 • Новости дня
    Взрывы раздались в Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Хмельницкой области зафиксированы взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги по всей стране.

    Взрывы прозвучали на территории Хмельницкой области на Украине в период воздушной тревоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского телеканала «Общественное».

    В Telegram-канале «Общественного» отмечается: «В Хмельницкой области слышны взрывы». Уточняется, что на момент происшествия воздушная тревога действует на всей территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. В пяти областях на Украине объявили воздушную тревогу. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

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    29 июля 2025, 06:06 • Новости дня
    Взвод ВСУ сдался в плен в Малиевке Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Малиевка в Днепропетровской области украинские военные массово сложили оружие, а также выдали позиции операторов беспилотников.

    О сдаче в плен взвода ВСУ сообщил командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь, передает ТАСС. По его словам, украинские военнослужащие предпочли сдаться, когда исход боя стал для них вопросом жизни и смерти. Командир отметил: «Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать. В плен сдавались те, кто в основном сидят в окопах, до взвода [сдались]».

    Во время сдачи украинских военных по ним пыталась работать украинская артиллерия и применялись fpv-дроны, чтобы помешать сдаче. Позже сдавшиеся военнослужащие предоставили российским военным информацию о позициях украинских операторов беспилотников, что позволило выявить их размещение.

    Ранее освобождение населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области было подтверждено Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России в Австралии вызвали в МИД этой страны из-за попавшего в плен наемника.

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    29 июля 2025, 01:42 • Новости дня
    Атака дронов ВСУ на Донецк оставила без света 100 тыс. человек
    Атака дронов ВСУ на Донецк оставила без света 100 тыс. человек
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной атаки ВСУ свыше 100 тыс. человек в Донецке остались без электроснабжения, сообщает «Донецкэнерго».

    Атака началась около 23.10 мск и продолжался примерно час, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецке прозвучали взрывы. В нескольких районах города отключено электричество.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотников.

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    29 июля 2025, 04:58 • Новости дня
    В ХСС призвали прекратить выплаты «бюргергельда» украинским мужчинам в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, пишет Bild.

    Внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что украинские мужчины призывного возраста не должны получать в Германии гражданские пособия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    По мнению Майера, этим лицам следует либо устраиваться на работу в Германии, либо нести службу на Украине. «Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», – сказал он.

    Bild уточняет, что с начала российской спецоперации на Украине в Германию прибыли более 304 тыс. украинцев призывного возраста, из которых почти половина оформлены на получение «бюргергельд».

    Гражданское пособие («бюргергельд») в Германии предназначено для потерявших работу или оказавшихся в тяжелом положении граждан и резидентов. Размер выплаты выше базовой помощи для беженцев на 103 евро и дает ряд преимуществ, включая право на посещение языковых курсов и медицинскую страховку, оплачиваемую государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из Европы появляются все больше сигналов о том, что местные жители и элиты начинают воспринимать Украину как источник постоянных проблем. Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.

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    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как формируется новый облик российского ВМФ

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»? Подробности

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    Для переделки русских в эстонцев привлекли армию

    Новый способ ассимиляции русского населения стали внедрять в Эстонии. На этот раз к делу привлекли местные вооруженные силы, где заодно пытаются решить проблему нелояльности призывников русского происхождения. Результатом этих процессов, по мнению политологов, станет лишь рост ненависти русских к угнетателям. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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