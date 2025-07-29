Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года

Tекст: Вера Басилая

Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

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