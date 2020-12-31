Алиев объяснил цель российско-турецкого центра в Карабахе

«По поводу «на Украине» или «в Украине» на основе изучения разных источников было решено, что второй вариант принадлежит к некоему диалекту», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Ранее администрация русскоязычной Википедии запретила оборот «в Украине» как безграмотный.

«Споры об этом шли давно. В итоге пришли к тому, что нормативное написание для русского языка «на Украине». Но в ряде случаев, чтобы было меньше споров, иногда пишут «на территории Украины», тогда вопросов вообще нет», – рассказал исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Собеседник напомнил, что подобные споры возникают в отношении других бывших союзных республик, в которых до сих пор активно используется русский язык. «Алма-Ата» или «Алматы». Таллин с одним «н» или двумя. Белоруссия или Беларусь», – перечислил эксперт, добавив, что в случае «написания «в Республике Беларусь» весь спор снимается».

Козловский рассказал, что консенсус в вики-сообществе складывается на основе обсуждения, а не простого голосования, которое всегда можно накрутить в интернете. «В таких случаях приводятся аргументы со ссылками на источники, на словари. Все анализируется. Это довольно длительный процесс. Все обсуждения можно найти в самой Википедии. Решается не эмоционально, мол, кто больше, тот и продавил. Решение принимается на основании источников – а именно правил русской грамматики. Правописание не имеет отношения к политике», – заверил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ».

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Как сообщило в четверг украинское издание «Страна.уа», в русскоязычной Википедии пользователям предлагают использовать словосочетание «на Украине» вместо «в Украине». Если пользователь пытается сохранить правку, в которой содержится словосочетание «в Украине», он получает уведомление, что сделать это невозможно.

«Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания «на Украине» на словосочетание «в Украине» в статьях «Википедии» признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях «Википедии» принято писать «на Украине»... Поэтому использование словосочетания «в Украине» допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании», – сообщает администрация ресурса.

Как известно, украинские националисты уже много десятилетий в массовом порядке требуют от носителей русского языка говорить и писать «в Украине». При этом, они, как правило, не объясняют, почему их так волнуют второстепенные нормы чужого для них, иностранного языка, если Украина является независимым государством.

Для сравнения: в российской блогосфере практически никого не интересует, с каким предлогом используется перевод слова «Россия» в украинском языке. Это считается сугубо внутренним делом украинских лингвистов.

Последний раз скандал вокруг предлога вспыхнул в феврале 2019 года, когда представители аппарата ООН выступили с официальным пояснением, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Об этом говорилось в Twitter-аккаунте организации. Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию «на Украине».

Согласно справочной службе «Грамота.ру», вариант «на Украине» – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он остается литературной нормой.

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