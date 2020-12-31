Трамп оспорил в Верховном суде результаты выборов в Висконсине

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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 16:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин освободил Гриня от должности замгенпрокурора России
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Трамп оспорил в Верховном суде результаты выборов в Висконсине
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Президент США Дональд Трамп, не признавший поражения на выборах главы государства, обратился с апелляцией в Верховный суд для обеспечения честности волеизъявления в штате Висконсин.
«Президент Дональд Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США с целью обеспечения честности выборов в Висконсине», – передает сообщение предвыборного штаба политика ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что выборы в США оказались сфальсифицированы, они не соответствовали даже уровню стран третьего мир.
Напомним, сенатор Джош Хоули намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов. До этого генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Верховный суд США отклонил иск Техаса.
Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США
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Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января.
«Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (...) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС.
6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена.
Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.
Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа.
Байден планирует отказаться от разработки новых ядерных вооружений
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Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93, сообщила телекомпания CNN.
Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, CNN уточняет, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность «сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны». Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на «укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений», пояснил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать «более значительный акцент на контроле над вооружениями», передает ТАСС.
Согласно изложенной CNN информации, Байден «намерен пересмотреть программу ядерной модернизации в объеме более 1 трлн долларов», понять, «оправдывает ли разработка новых вооружений расходы». Телеканал отмечает, что Байден изучает и программу создания боезаряда W93, производство которого «администрация Трампа лоббировала с момента прихода к власти». W93 предназначена для баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках.
Кроме того, CNN передает, что Байден, «вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок» российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы затем начать с Москвой «более содержательные переговоры» по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телеканала, Байден считает «важным вопросом» продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве «основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями».
24 декабря схожие сведения распространила газета Wall Street Journal. В ее публикации говорилось, что Байден, скорее всего, пересмотрит решение о производстве новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), на которое предполагалось ассигновать порядка 100 млрд долларов. По словам одного из бывших официальных лиц, сейчас Вашингтон не может позволить себе тратить такие средства. Отмечается, что новый курс США вызван желанием Байдена сделать американское ядерное вооружение исключительно оружием сдерживания, применение которого допускается только как ответная мера на атаку другого государства.
Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.
Трамп возглавил «рейтинг восхищения» в США, обогнав Обаму
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Глава американского государства Дональд Трамп обогнал экс-президента США Барака Обаму и стал лидером-мужчиной «рейтинга восхищения», Мишель Обама вновь стала «самой восхитительной» женщиной, свидетельствуют данные исследования компании Gallup по итогам 2020 года.
По данным исследования, 18% американцев сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Трампом, 15% респондентов заявили, что восхищаются Обамой, 6% – избранным президентом США Джо Байденом и 3% – главным инфекционистом страны Энтони Фаучи. Также в «десятку» входят с меньшим рейтингом папа Римский Франциск, основатель компании Tesla Илон Маск, американский сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай-лама, передает РИА «Новости».
За Трампа проголосовали 48% республиканцев, тогда как за Обаму – 32% демократов, что на 9% меньше, чем в прошлом году.
В рейтинге «самых восхитительных женщин» первую строчку с 10% заняла Мишель Обама, второе место досталось избранному вице-президенту США Камале Харрис, третье – первой леди Меланье Трамп. В топ-10 также попали американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, американский политик Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, член Верховного суда США Эми Кони Барретт и экоактивистка Грета Тунберг.
В исследовании также отмечается, что 11% американцев назвали «самыми восхитительными» родственников и друзей, а 21% не назвали никого.
Исследование проводилось по телефону среди жителей США старше 18 лет.
В 2019 году Трамп и Обама разделили позицию «самого восхитительного мужчины». Супруга бывшего американского президента Мишель тогда же была во второй раз признана вызывающей наибольшее восхищение женщиной.
Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США
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Члены Палаты представителей Конгресса США смогли преодолеть вето, которое глава американского государства Дональд Трамп наложил на проект оборонного бюджета. Далее голосование пройдет в Сенате.
Для преодоления вето в Палате представителей было необходимо получить две трети голосов ее членов. За преодоление вето проголосовали 322 конгрессмена, против – 87 из 435. Большинство проголосовавших за преодоление вето – демократы. Сенат соберется 29 декабря, передают РИА «Новости» и ТАСС.
24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. Трамп требовал снять с технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения, противоречащие его политике по возвращению домой военных США, которые находятся за границей.
Напомним, проект бюджета предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.
Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти в США
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Политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США, заявил избранный президент страны Джозеф Байден.
По его словам, ряд ведомств «оказал образцовое содействие» будущей администрации, но в других, «в первую очередь в министерстве обороны», команда Байдена встретила «помехи со стороны политического руководства». Такая же ситуация сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома. Байден пожаловался, что его помощникам пришлось «ждать несколько недель» начала процесса передачи полномочий.
Как заявил Байден, его люди «просто не получают всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях сферах национальной безопасности». Он обвинил Белый дом в безответственности, передает ТАСС.
Для Байдена и будущего вице-президента США Камалы Харрис устроили брифинг сотрудники, которые дали оценку нынешнему состоянию ведомств. Он заявил, что «многим ведомствам, которые жизненно важны» для безопасности США, «нанесен громадный ущерб», они «опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа».
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты выборов.По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.
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Байден запланировал «модернизацию приоритетов» для противодействия России
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Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что его администрация проведет модернизацию приоритетов в сфере обороны, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны России и Китая.
Он сообщил, что обсуждались «различные стратегические вызовы со стороны России и Китая», с которыми предстоит столкнуться, и «реформы», необходимые для «наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам», передает ТАСС.
Байден сообщил, что продолжается изучение масштабной кибератаки на правительственные учреждения США, оценка нанесенного ущерба. Он заявил о необходимости «ликвидировать пробел относительно того, какими способностями» США «обладают сейчас и должны обладать для лучшего сдерживания, выявления, прекращения и ответного реагирования в будущем». По его словам, в этой сфере «республиканцы и демократы достигли согласия».
Кроме того, Байден заявил, что США «сильнее и намного эффективнее, когда стоят вместе с нациями, разделяющими видение будущего мира», в этом «сила умного и эффективного американского лидерства», но «сейчас возник огромный вакуум». После президентства Дональда Трампа Вашингтону «придется вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход» США или без них, сказал избранный президент.
Байден намерен воспользоваться для противодействия Пекину помощью зарубежных партнеров и союзников Вашингтона, чтобы «привлечь правительство Китая к ответственности за его нарушения в сферах торговли, технологий, прав человека и других». По его словам, это было бы проще сделать, если бы формировались «коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых общее дело, общие интересы и общие ценности» с США.
«Мы представляем порядка 25% мировой экономики. Однако вместе с демократическими партнерами мы более чем вдвое увеличиваем свой экономический рычаг воздействия по любому вопросу, имеющему значение для американо-китайских отношений», – сказал он.
По словам Байдена, новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала». Байден считает, что надо обеспечить возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию. Россия отвергла обвинения. Отметим, что в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атакам.
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Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам
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Увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Макконнелл заявил, что Сенат не станет «разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них». По его словам, не стоит ждать, что Сенат примет быстрое решение отдельно по выплатам. Таким образом, Макконнелл фактически «похоронил» идею увеличения компансаций, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов.
Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента.
В результате республиканцы одновременно поддерживают требования Трампа по выборам и соцсетям, но не выполняют его требование об увеличении прямых выплат. Демократы призывают выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.
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Байден опасается затягивания процесса вакцинации американцев от COVID-19 на годы
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Если вакцинация от коронавируса в США не ускорится, на то, чтобы привить большинство американцев, уйдут годы, заявил избранный президент США Джо Байден.
Он сообщил, что ситуация с коронавирусом «станет хуже, прежде чем стать лучше». «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидеть улучшения до марта», – приводит его слова РИА «Новости».
Байден раскритиковал администрацию Дональда Трампа за то, что темпы вакцинации «далеко отстали» от необходимых. Если ускорить производство и вакцинацию, то все равно на то, чтобы привить большинства жителей США, уйдут месяцы, без ускорения понадобятся «годы, а не месяцы», сказал избранный президент.
Он намерен использовать закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации. Байден напомнил, что сам уже «привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине». Так же поступила и его будущий вице-президент Камала Харрис. Байден заявил, что Трамп тоже «должен привиться», когда «его врачи это рекомендуют».
После прихода к власти Байден намерен требовать от американцев носить маски там, где это возможно – «от федеральных работников, в федеральных зданиях и при поездках между штатами, например, на самолетах и поездах». Следует отметить, что федеральное правительство не сможет требовать этого от всех жителей США, так как данная сфера регулируется на уровне штатов.
Кроме того, Байден заявил, что законопроект о стимулировании экономики почти на 1 трлн долларов, принятый Конгрессом и подписанный Трампом – это лишь начало. По его словам, школам и больницам понадобятся еще как минимум «десятки миллиардов долларов».
Напомним, Байден намерен прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса. Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз. В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), в том числе пакет экономической помощи в 900 млрд долларов в связи с коронавирусом.
Палата представителей США выполнила требование Трампа
Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам в связи с коронавирусом. Этого требовал глава американского государства Дональд Трамп.
За то, чтобы поднять компенсации в рамках мер стимулирования экономики с 600 долларов до 2 тыс. долларов, проголосовали 275 членов Палаты представителей, против увеличения выплат проголосовали 134 конгрессмена, передает ТАСС.
В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. 24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США.
В ООН назвали оскорблением правосудия помилование в США наемников Blackwater
Помилование президентом США Дональдом Трампом наемников, которые несут ответственность за убийство гражданских лиц в Ираке, является «оскорблением правосудия», заявили члены рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников.
Эксперты заявили, что «помилование контрактников Blackwater – это оскорбление жертв бойни на площади Нисур» в Багдаде, а также «их семей». Докладчик рабочей группы Елена Апарак подчеркнула, что Женевские конвенции обязывают привлекать к ответственности военных преступников, даже если речь идет о наемниках в сфере безопасности, передает ТАСС.
Апарак заявила, что США нарушили свои обязательства по международному праву. Решение Трампа «подрывает гуманитарное право и права человека на глобальном уровне», поскольку помилование военных преступников «открывает двери к будущим злоупотреблениям».
Напомним, Трамп помиловал сотрудников ЧВК Blackwater (нынешнее название компании – Academi), которые устроили беспорядочную стрельбу из автоматического оружия и гранатометов на багдадской площади Нисур. В результате погибли 17 человек (в том числе двое детей) и 20 получили ранения. Наемники охраняли чиновников Госдепа.
Пентагон не стал отвечать на запросы команды Байдена
С 18 декабря Пентагон не проводил встреч с переходной командой избранного президента США Джо Байдена, сообщил Джейк Салливан, который, вероятно, станет помощником президента по нацбезопасности.
Салливан пожаловался на то, что «десятки письменных запросов о предоставлении сведений остаются нерассмотренными». Люди Байдена «не получают информацию о важнейших вопросах, связанных с военными операциями». Причиной такой ситуации Салливан назвал «создаваемые Пентагоном препятствия». Он отметил, что после инаугурации новой администрации придется тратить время на то, чтобы «внимательно изучить позицию» США и «угрозы», с которыми страна сталкивается, передает ТАСС со ссылкой на National Public Radio.
Напомним, CNN сообщает, что Пентагон планирует в течение недели провести три встречи с представителями переходной команды Байдена. Тот заявлял, что политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США. Такая же ситуация, как утверждает Байден, сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома. И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер отверг обвинения со стороны Байдена.
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В Сенате США заблокировали голосования по военному бюджету и компенсациям
В Сенате США республиканцы заблокировали предложение демократов о голосовании по увеличению выплат гражданам из-за коронавируса, а демократы – голосование по военному бюджету.
Демократы в Сенате США, который контролируют республиканцы, предложили проголосовать по увеличению прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики до рассмотрения вопроса о преодолении вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет. Глава республиканского большинства Митч Макконнелл заблокировал их инициативу, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Трамп «обратил внимание на три дополнительных вопроса национального значения», Конгресс должен их рассмотреть. При этом Макконнелл выразил уверенность, что Трамп «заинтересован в дальнейшей финансовой поддержке для американских семей».
Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что одно дело – заявлять о поддержке увеличения выплат, и совсем другое – действительно ее оказывать. При этом демократы заблокировали голосование по военному бюджету, запланированное на 30 декабря.
Шумер заявил, что Макконнелл пытается в законопроекте увязать выплаты с требованиями Трампа по вопросу об ответственности соцсетей за контент и со средствами на изучение предполагаемых нарушений на выборах, передает РИА «Новости».
В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат.
24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. Трамп требовал снять с технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения, противоречащие его политике по возвращению домой военных США, которые находятся за границей. Палата представителей уже преодолела вето. Далее голосование пройдет в Сенате.
Пентагон отверг обвинения со стороны Байдена
И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер опроверг заявление избранного президента США Джозефа Байдена, который обвинил ведомство в помехах процессу передачи власти.
Миллер сообщил, что Пентагон устроил «164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передал более 5 тыс. страниц документов». По его словам, это «гораздо больше, чем требовала переходная команда Байдена». Миллер заверил, что Пентагон «превзошел» в этом плане предыдущие администрации, передает РИА «Новости».
Пентагон выразил готовность ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена. Миллер подчеркнул, что «политические назначенцы и карьерные сотрудники» ведомства в «сжатых временных рамках работают с высочайшим профессионализмом». По его словам, они «поддерживают усилия переходной команды» и «продолжат делать это в прозрачной и коллегиальной манере, отвечающей высочайшим стандартам» Пентагона.
Напомним, Байден заявил, что политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США. Такая же ситуация, как утверждает Байден, сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома.
Захарова объяснила роль СМИ в американской русофобии
Русофобия в США является одним из основных факторов внутриполитической борьбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила Захарова, «это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний – все, что связано с Россией». При этом американские СМИ играют одну из ведущих ролей «в нагнетании антироссийских настроений». «Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
По мнению Захаровой, рядовые американцы не могли бы понять, почему должны считать Россию угрозой, поэтому СМИ пришлось «придумывать всякие истории». Так, «тема химического оружия получила свое место в этой информационной кампании». Как заявила Захарова, «это вообще абсурд полный».
Россия, если «говорить действительно на будущее», не ждет «какого-то кардинального позитивного изменения в двусторонних отношениях» после прихода администрации Джозефа Байдена, «нужно смотреть на конкретные шаги, которая должна эта новая администрация предпринять». Сейчас, по словам Захаровой, «даже внутри американского политического истеблишмента» точно не знают, кто будет отвечать за каждое направление внешней политики.
Захарова отметила, что до голосования коллегии выборщиков в середине декабря был открыт вопрос насчет новой администрации Белого дома. Как заявила дипломат, «процедуру, после которой был вынесен вердикт относительно того, кто будет следующим президентом», провели «буквально две недели назад», передает ТАСС.
«О каких контактах «по периметру», кроме поздравительных телеграмм и открыток, мы говорим? Сейчас это полностью их внутренняя повестка, они эти вопросы пока решают внутри себя», – заявила Захарова.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Дональд Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы.
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Трамп призвал не мириться с «пародией» на выборы в США
Выборы в США оказались сфальсифицированы, они не соответствовали даже уровню стран третьего мира, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп считает, что отданных голосов на выборах оказалось больше, чем проголосовавших людей. Он заявил в Twitter, что мириться с этой «пародией» на выборы нельзя. Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение.
Напомним, сенатор Джош Хоули намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов. До этого генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Верховный суд США отклонил иск Техаса.
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