Жители Камчатки и Чукотки встретили 2021 год

Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый 2021 год: в самых восточных регионах страны уже наступила полночь (15.00 мск).

Петропавловск-Камчатский к Новому году украсили световыми фигурами и арт-объектами. Новогодние елки нарядили на десятке площадей города, а главную ель традиционно поставили возле стелы «Город Воинской Славы». Новогодняя программа для жителей Петропавловска началась ближе к 21.00 (12.00 мск). Гостей праздника развлекают ростовые куклы и аниматоры, передает ТАСС.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым 2021 годом и хочу пожелать, в первую очередь, здоровья и благополучия каждой камчатской семье. Ведь от этого зависит процветание нашего края. Наш край будет таким, каким мы захотим его сделать сами. Его процветание зависит от труда, энергии, инициатив каждого из вас. Вместе у нас все получится! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, Камчатка!», – поздравил с Новым годом губернатор Камчатки Владимир Солодов.

После этого на большом экране показали поздравление президента Владимира Путина. Бой курантов сопровождался праздничным фейерверком.

Жители Анадыря также отметили Новый год на центральной площади. Театр народной песни «Каравай», молодежный ансамбль «Берингия» и вокальная студия «Полюс притяжения» подготовили концерт для жителей города. Программа завершилась фейерверком. В новогоднюю ночь в крупнейшем городе Чукотке было около 13 градусов холода, шел снег.

Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом и пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету.