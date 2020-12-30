Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год Руководитель Спецсвязи ФСО Белановский назначен замглавы Минцифры 30 декабря 2020, 22:16 Текст: Антон Антонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Белановского, возглавлявшего Службу специальной связи и информации ФСО, заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Белановский стал девятым заместителем главы Минцифры Максута Шадаева, передают РИА «Новости» и ТАСС. Напомним, Министерство цифрового развития было преобразовано из Минкомсвязи в 2018 году. Первым главой Минцифры стал Константин Носков. С января 2020 года ведомство возглавил Шадаев.

