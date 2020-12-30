Руководитель Спецсвязи ФСО Белановский назначен замглавы Минцифры
30 декабря 2020, 22:16
Текст: Антон Антонов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Белановского, возглавлявшего Службу специальной связи и информации ФСО, заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Белановский стал девятым заместителем главы Минцифры Максута Шадаева, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, Министерство цифрового развития было преобразовано из Минкомсвязи в 2018 году. Первым главой Минцифры стал Константин Носков. С января 2020 года ведомство возглавил Шадаев.