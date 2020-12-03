На софинансирование ипотеки многодетным направили 40,5 млрд рублей

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что 91 тыс. семей к концу 2020 года получат средства по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей на сумму 40,5 млрд рублей.

Правительство одобрило законопроект, расширяющий возможности предоставления многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

«Теперь 450 тыс. рублей на выплату ипотеки получат и те граждане, которые по формальным причинам раньше этого сделать не могли: цели ипотечного кредита, указанные в их договоре, не попадали под условия программы», – передает его слова ТАСС.

В Минфине уточнили, что выплату «можно будет получить, в том числе, на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта».

Мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, приобретающие долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности гражданина или его супруги (супруга). Выплата будет доступна также для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Для этого нужно, чтобы разрешение на строительство такого дома было получено до 1 июля 2018 года, когда вступил в силу федеральный закон № 175 об участии в долевом строительстве.

За 11 месяцев 2020 года выплаты уже получили 81,2 тыс. семей на общую сумму 36,2 млрд рублей. За весь срок действия программы осуществлены выплаты 89,6 тыс. семей на общую сумму 39,9 млрд рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 5,5 млрд рублей для помощи с погашением ипотеки многодетным семьям.