На ипотеку для многодетных выделят 5,5 млрд рублей

Правительство выделит 5,5 млрд рублей для помощи с погашением ипотеки многодетным семьям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», – сказал Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«Льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. В течение года мы уже выделили на эти цели 35 млрд рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей».

Ранее Минфин России внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей. В соответствии с программой, семьи, в которых с начала 2019 г. родился третий или последующий ребенок, имеют право на единоразовые выплаты в размере 450 тыс. рублей.