Врач-сексолог рассказал о смертельной опасности таблеток для потенции

Препараты, подобные «виагре», должен назначать пациенту врач, поскольку при передозировке или несовместимости с другими лекарствами они могут привести к летальному исходу, сказал газете ВЗГЛЯД известный российский врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Музыканта Бари Алибасова госпитализировали с очень низким давлением. Его представитель Вадим Горжанкин сообщил, что предположительно причиной стала «передозировка» препаратом «Виагра».

«Такие препараты должен назначать врач-сексолог после тщательного сбора анамнеза, поскольку у таких препаратов есть немало противопоказаний. Также он определяет дозировку, чтобы было не слишком мало и не слишком много. Многие люди, к сожалению, относятся легкомысленно к таким серьезным вещам», – говорит Кульгавчук.

Сексолог рассказывает, что нередко пациенты самостоятельно начинают принимать без назначения врача таблетки-препараты группы ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5), к которым как раз относятся «Виагра», «Сиалис», «Левитра», «Зидена» и другие. Но немногие знают, что они могут быть далеко не безобидны и даже опасны. Например, «Виагра» способна приводить к смертельным случаям при приеме с другими препаратами или вызывать нарушения зрения.

«При приеме «Сиалиса» может возникать ишемическая нейропатия зрительного нерва; окклюзия вен сетчатки; нарушение полей зрения. Возможен инфаркт миокарда, внезапная кардиогенная смерть, инсульт. При употреблении «Левитры» встречаются анафилактические реакции (включая отек гортани), синкопальные состояния (кратковременная потеря сознания), артериальная гипотония (пониженное артериальное давление), носовое кровотечение, постуральная гипотензия (чрезмерное снижение артериального давления), повышение мышечного тонуса, глаукома (заболевание, приводящее к необратимой слепоте)», – объясняет собеседник.

Злоупотребление препаратами ФДЭ-5 – это весьма опасные опыты на себе, предупреждает сексолог. Их может назначать только врач, поскольку при полноценной диагностике учитывается множество факторов, включая возможные сопутствующие заболевания.

«Как часто и до какого возраста можно применять данные препараты – зависит от состояния пациента. При назначении препаратов врач сексолог отталкивается не столько от возраста, сколько от наличия противопоказаний. Если их нет, то принимать препараты ФДЭ-5 можно и в сто лет», – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что при передозировке в большинстве случаев требуется срочная госпитализация, иначе возможен смертельный исход.

В декабре 2015 года администрация президента Южной Кореи Пак Кын Хе закупила около 360 таблеток виагры для помощников главы страны, в чем призналась спустя год. Уточняется, что корейские врачи иногда выписывают альпинистам виагру, так как считается, что она помогает от горной болезни.