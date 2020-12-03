Врач-сексолог рассказал о смертельной опасности таблеток для потенции

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Куликов является представителем нового поколения молодых управленцев Сергей Савостьянов/ТАСС
Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса? Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...
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Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...
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Чубайс как «смутное время» России

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев

Украинцы прозрели

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Врач-сексолог рассказал о смертельной опасности таблеток для потенции

       3 декабря 2020, 20:05
    Фото: Stephen Kelly/PA/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Препараты, подобные «виагре», должен назначать пациенту врач, поскольку при передозировке или несовместимости с другими лекарствами они могут привести к летальному исходу, сказал газете ВЗГЛЯД известный российский врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

    Музыканта Бари Алибасова госпитализировали с очень низким давлением. Его представитель Вадим Горжанкин сообщил, что предположительно причиной стала «передозировка» препаратом «Виагра».

    «Такие препараты должен назначать врач-сексолог после тщательного сбора анамнеза, поскольку у таких препаратов есть немало противопоказаний. Также он определяет дозировку, чтобы было не слишком мало и не слишком много. Многие люди, к сожалению, относятся легкомысленно к таким серьезным вещам», – говорит Кульгавчук.

    Сексолог рассказывает, что нередко пациенты самостоятельно начинают принимать без назначения врача таблетки-препараты группы ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5), к которым как раз относятся «Виагра», «Сиалис», «Левитра», «Зидена» и другие. Но немногие знают, что они могут быть далеко не безобидны и даже опасны. Например, «Виагра» способна приводить к смертельным случаям при приеме с другими препаратами или вызывать нарушения зрения.

    «При приеме «Сиалиса» может возникать ишемическая нейропатия зрительного нерва; окклюзия вен сетчатки; нарушение полей зрения. Возможен инфаркт миокарда, внезапная кардиогенная смерть, инсульт. При употреблении «Левитры» встречаются анафилактические реакции (включая отек гортани), синкопальные состояния (кратковременная потеря сознания), артериальная гипотония (пониженное артериальное давление), носовое кровотечение, постуральная гипотензия (чрезмерное снижение артериального давления), повышение мышечного тонуса, глаукома (заболевание, приводящее к необратимой слепоте)», – объясняет собеседник.

    Злоупотребление препаратами ФДЭ-5 – это весьма опасные опыты на себе, предупреждает сексолог. Их может назначать только врач, поскольку при полноценной диагностике учитывается множество факторов, включая возможные сопутствующие заболевания.

    «Как часто и до какого возраста можно применять данные препараты – зависит от состояния пациента. При назначении препаратов врач сексолог отталкивается не столько от возраста, сколько от наличия противопоказаний. Если их нет, то принимать препараты ФДЭ-5 можно и в сто лет», – отметил эксперт.

    Он также подчеркнул, что при передозировке в большинстве случаев требуется срочная госпитализация, иначе возможен смертельный исход.

    В декабре 2015 года администрация президента Южной Кореи Пак Кын Хе закупила около 360 таблеток виагры для помощников главы страны, в чем призналась спустя год. Уточняется, что корейские врачи иногда выписывают альпинистам виагру, так как считается, что она помогает от горной болезни.


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