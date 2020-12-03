Турция выразила надежду на урегулирование с США ситуации вокруг С-400

Анкара ожидает, что новая американская администрация будет готова при помощи диалога разрешить ситуацию с приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу напомнил на конференции «Средиземноморские диалоги», организованной итальянским Институтом политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии, что «ситуация с С-400 возникла при предыдущей администрации (президента США Барака Обамы)», передает ТАСС.

«Президенты (Турции и США Тайип) Эрдоган и (Дональд) Трамп вели хороший и откровенный диалог и обсуждали все проблемы (...). Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 с привлечением НАТО, но они отказались от нашего предложения (...). Мы рассчитываем, что эта администрация или новая администрация будет готова решить все проблемы путем диалога, не угрожая санкциями», – подчеркнул глава МИД.

Ранее Турция спрогнозировала позицию демократа Джо Байдена, признанного американскими СМИ президентом США, по санкциям из-за С-400. До этого пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик заявил, что Анкара считает неприемлемым политический торг с Вашингтоном в связи с закупкой С-400.

Напомним, в конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.