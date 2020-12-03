Эксперты сравнили свободу действий НКО в России и США

Иностранные эксперты указали на ограничения, действующие в американском законодательстве в вопросе создания неправительственных и некоммерческих организаций, и сравнили их с более мягкими и «разрешительными» правовыми рамками для создания НПО и НКО в России.

«Сегодня бывший президент Трамп обвиняет своего соперника в «фальсификации» выборов. Это очень серьезное обвинение, особенно когда оно выдвигается в одной из крупнейших демократических стран на планете. Но столь же серьезными были обвинения, которые оба кандидата выдвинули против России и Китая в том, что те влияли через свои организации на исход выборов и предпочтения избирателей. Обвинение, несмотря на свою серьезность, похоже, игнорирует то, насколько ограничительным является законодательство США в вопросе создания НПО (неправительственных организаций), если они финансируются иностранными властями. Мы можем с уверенностью сказать, что фактически это просто невозможно сделать», – написал для LSDmagazine дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани.

Он подчеркнул, что такой ограничительный подход объединяет все западные реалии. «Очевидно, бессмысленно повторять, что, по сути, такое положение дел является прямым отражением политического, экономического и дипломатического влияния США. Как уже упоминалось в других публикациях, как и в случае негативной реакции Европейского союза в отношении предполагаемого отравления российского политика, такое влияние в конечном итоге значительно ущемляет то, что называется международными правами и надлежащей практикой дипломатических отношений», – добавил эксперт.

В то же время он указал, что в России правовые рамки для создания НПО, финансируемых иностранными властями, «гораздо более «мягкие» и разрешительные». «Поэтому как можно принять такие обвинения со стороны страны, которая фактически «закрывает глаза» на эти темы? Как США могут обвинять Россию в политике контроля общественного мнения через НПО? Это на самом деле невозможно, а также противоречит российскому подходу, который вместо этого, наоборот, принимает происходящее в других государствах, даже если оно финансируется иностранными властями», – отметил Гриттани.

Он также напомнил, что США не раз пыталась через свои механизмы воздействовать на многие иностранные реалии. «Самым наглядным и недавним является положение дел на международном театре военных действий, которое говорит нам, без всякого сомнения, о неоспоримом вмешательстве правительства США во многие международные кризисы, которое очень часто движется исключительно национальными экономическими интересами», – заявил эксперт.

«В новую эру, во время глобального кризиса в области здравоохранения, весьма унизительно прибегать к обвинениям, которые, как мы надеялись, наконец-то стали одним из устаревших способов ведения дипломатических отношений. Поэтому мы уповаем на возврат к уважению самоопределения народов и к более бескомпромиссному и реальному соблюдению международных и дипломатических обычаев и правил», – заключил Гриттани.

В свою очередь руководитель румынской общественно–политической НКО «Восток груп» Влад-Александру Крисан указал, что в отличие от России действовать в качестве иностранной НКО в США или Великобритании непросто, даже если вы не связаны с интересами тех государств, из которых приехали. «Что касается России, то, исходя из моего опыта и обсуждений, которые у меня были, создать и работать в качестве НКО с внешними связями в США, ЕС, Южной Африке и т.д. там довольно просто. Даже удивительно, когда замечаешь, что и активисты, и учреждения, и лица, занимающиеся международными отношениями России, очень открыты для сотрудничества с иностранными НКО», – указал он в Facebook.

«Когда бы я ни был в России в последние годы, будь то во Владивостоке, на Кавказе или в Москве, я всегда находил людей, открытых для создания и поддержания постоянного диалога с ЕС, США, Африкой, арабским миром», – добавил Крисан.

Ранее эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) также указали на очень мягкое российское законодательство об иноагентах.