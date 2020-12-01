Эксперты НОМ указали на очень мягкое российское законодательство об иноагентах

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) провела круглый стол, посвященный законодательству, которое регулирует деятельность иностранных агентов в разных странах мира. В дискуссии приняли участие эксперты из США, Израиля, Латвии, Венгрии и России.

Открывая дискуссию «Законодательство об иностранных агентах: зарубежный опыт и практика», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод напомнил, что в России законодательство об иноагентах начали вводить в 2012 году, когда статус иноагент получили НКО, занимающиеся политической деятельностью на территории России. Последние поправки предлагают ввести понятие иноагента также в избирательное законодательство и делать пометку об этом в избирательном бюллетене. «Есть позиции «за» и «против». Есть те, кто считает, что по сравнению с американским, российское законодательство в этом вопросе более мягкое. Но трудно спорить с тем, что необходимо защищать суверенитет страны, недопустимо вмешательство во внутреннюю политику извне. Наша задача сегодня – взять на вооружение лучшее из зарубежной практики, добиться совершенствования законодательства, исключить перекосы в его правоприменении», – отметил Брод, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что на данный момент в России действует всего 68 зарегистрированных иностранных агентов. «В этом смысле показателен кейс «Голоса». Это группа частных лиц, которые получают финансирование через «Лигу избирателей». Оно совершенно непрозрачно. При этом «Голос» занимается вмешательством в нашу избирательную систему. В США за такое сажают», – уточнил Данилин. По его словам, новое законодательство должно коснуться и «структур, аффилированных с Навальным», а именно ФБК, фонда «Свободная Россия» и других организаций, «которые мимикрируют под сборище энтузиастов».

Американский публицист Хантер Кейвуд сделал экскурс в историю принятия законодательства об иноагентах в США, которые имеют одно из самых жестких законодательств в этой сфере, и сообщил: «В течение последних лет мы видим политическое преследование в отношении россиян, когда речь идет о квалификации иностранных агентов на территории страны». По словам эксперта, эта «одержимость» стала результатом победы в 2016 году Дональда Трампа, когда Россию обвинили в якобы вмешательстве в американские президентские выборы, впрочем, доказательств, по словам Кейвуда, представлено так и не было. «Россия в США считается «заклятым врагом» несмотря на то, что холодная война вроде бы завершилась 30 лет назад. Американской публике годами навязывали этот стереотип. С 2016 года прибыль половины кабельных новостных каналов за счет упоминания России увеличилась более чем на 19%, а в целом прибыль СМИ, в которых фигурировала тема российского вмешательства в выборы США, повысилась на 30%. Для сравнения – проблемы с выборами на Украине не фигурировали в СМИ США совсем», – рассказал американский публицист. Он предположил, что Израиль, Украина и Китай сумели использовать возможности лоббизма, являющегося законным инструментом влияния на американскую политическую систему.

Член Общественной палаты Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме 18 месяцев «за развитие общественной дипломатии» рассказала, что «на самом деле в США деятельность иностранных агентов регулируется не двумя, а шестью законами, среди них – те, которые указывают на прямой конфликт госслужащего и иноагента, закон FARA и другие». «Иноагент в США – это любое лицо, которое находится в США и действует под контролем или по направлению иностранного принципала, а под это понятие подпадает практически любое иностранное лицо, которое постоянно проживает на территории страны», – добавила она.

При этом, по словам Бутиной, каждые полгода иноагенты отправляют отчеты о любом своем действии – о любой встрече, ее содержании и участниках, о любом посте в соцсетях. По ее словам, в США иноагентами занимается целое подразделение, поскольку на 28 ноября 2020 года в США было зарегистрировано около 600 юридических лиц-иноагентов и 2,3 тыс. – иноагентов физических лиц. «В России очень мягкий закон об иноагентах, включая отчетность. В России закон нужно приводить в порядок, но доходить до прямого преследования людей не нужно. Наши законодатели должны найти «баланс», не допуская охоты на ведьм», – заключила Бутина.

Ее тезис поддержал профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя Научно-экспертного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Иосиф Дискин. «Крайне важно не оттолкнуть от действующей политической системы колеблющихся граждан, это было бы ошибкой, При доработке законодательства, необходимо четко отделить общественную деятельность от политической, чтобы лекарство не оказалось хуже болезни», – сообщил Дискин

В свою очередь президент Международного экспертного центра избирательных систем ICES (Израиль) Александр Цинкер рассказал, что в Израиле закон об иноагентах был принят в 2014 году. Он достаточно либерален, но буквально накануне в Кнессете был поставлен вопрос о необходимости его ужесточения.

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш рассказал, что в Латвии отсутствие закона об иноагентах компенсируется очень жестким законодательством о финансировании партий – «получать деньги из других стран они не могут». Но есть другой перекос. «Сегодня, начиная с президента страны, огромное количество высших должностных лиц – это выходцы из структур, финансируемых Джорджем Соросом. И при этом есть несколько статей в уголовном законодательстве Латвии, которые применяются в отношении лиц, работающих в организациях пророссийской направленности. Бьют именно по ним», – посетовал эксперт, добавив, что после его участия в телемосте в РИА «Новостях» к нему пришли с обысками и начали уголовное преследование.

Профессор политологии Будапештского университета (Венгрия) Ласло Кемени также посетовал на перекос в венгерской политике: «В Венгрии идет активный процесс вмешательства извне, и он изменил общественно-политическую и идеологическую систему страны под влиянием организаций, финансируемых из-за рубежа».

Александр Брод, подводя итоги дискуссии, подчеркнул: законодательство в России нужно настроить тонко и грамотно, этот процесс не должен превращаться в шпиономанию. «Не должны страдать НКО, занимающиеся благотворительностью, деятельностью в сфере культуры, образования. Хотя и под этими благими целями может скрываться влияние Запада, применение закона должно быть точечно, объективно и беспристрастно. Ассоциация НОМ будет и дальше изучать зарубежную практику, вести мониторинг российского правоприменения и озвучивать свои рекомендации», – заключил он.