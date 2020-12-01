Эксперты НОМ указали на очень мягкое российское законодательство об иноагентах

Взгляд
1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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    Эксперты НОМ указали на очень мягкое российское законодательство об иноагентах

    1 декабря 2020, 15:11

    Текст: Алина Назарова

    Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) провела круглый стол, посвященный законодательству, которое регулирует деятельность иностранных агентов в разных странах мира. В дискуссии приняли участие эксперты из США, Израиля, Латвии, Венгрии и России.

    Открывая дискуссию «Законодательство об иностранных агентах: зарубежный опыт и практика», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод напомнил, что в России законодательство об иноагентах начали вводить в 2012 году, когда статус иноагент получили НКО, занимающиеся политической деятельностью на территории России. Последние поправки предлагают ввести понятие иноагента также в избирательное законодательство и делать пометку об этом в избирательном бюллетене. «Есть позиции «за» и «против». Есть те, кто считает, что по сравнению с американским, российское законодательство в этом вопросе более мягкое. Но трудно спорить с тем, что необходимо  защищать суверенитет страны, недопустимо вмешательство во внутреннюю политику извне. Наша задача сегодня – взять на вооружение лучшее из зарубежной практики, добиться совершенствования законодательства, исключить перекосы в его правоприменении», – отметил Брод, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что на данный момент в России действует всего 68 зарегистрированных иностранных агентов. «В этом смысле показателен кейс «Голоса». Это группа частных лиц, которые получают финансирование через «Лигу избирателей». Оно совершенно непрозрачно. При этом «Голос» занимается вмешательством в нашу избирательную систему. В США за такое сажают», – уточнил Данилин. По его словам, новое законодательство должно коснуться и «структур, аффилированных с Навальным», а именно ФБК, фонда «Свободная Россия» и других организаций, «которые мимикрируют под сборище энтузиастов».

    Американский публицист Хантер Кейвуд сделал экскурс в историю принятия законодательства об иноагентах в США, которые имеют одно из самых жестких законодательств в этой сфере, и сообщил: «В течение последних лет мы видим политическое преследование в отношении россиян, когда речь идет о квалификации иностранных агентов на территории страны». По словам эксперта, эта «одержимость» стала результатом победы в 2016 году Дональда Трампа, когда Россию обвинили в якобы вмешательстве в американские президентские выборы, впрочем, доказательств, по словам Кейвуда, представлено так и не было. «Россия в США считается «заклятым врагом» несмотря на то, что холодная война вроде бы завершилась 30 лет назад. Американской публике годами навязывали этот стереотип. С 2016 года прибыль половины кабельных новостных каналов за счет упоминания России увеличилась более чем на 19%, а в целом прибыль СМИ, в которых фигурировала тема российского вмешательства в выборы США, повысилась на 30%. Для сравнения – проблемы с выборами на Украине не фигурировали в СМИ США совсем», – рассказал американский публицист. Он предположил, что Израиль, Украина и Китай сумели использовать возможности лоббизма, являющегося законным инструментом влияния на американскую политическую систему.

    Член Общественной палаты Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме 18 месяцев «за развитие общественной дипломатии» рассказала, что «на самом деле в США деятельность иностранных агентов регулируется не двумя, а шестью законами, среди них – те, которые указывают на прямой конфликт госслужащего и иноагента, закон FARA и другие». «Иноагент в США – это любое лицо, которое находится в США и действует под контролем или по направлению иностранного принципала, а под это понятие подпадает практически любое иностранное лицо, которое постоянно проживает на территории страны», – добавила она.

    При этом, по словам Бутиной, каждые полгода иноагенты отправляют отчеты о любом своем действии – о любой встрече, ее содержании и участниках, о любом посте в соцсетях. По ее словам, в США иноагентами занимается целое подразделение, поскольку на 28 ноября 2020 года в США было зарегистрировано около 600 юридических лиц-иноагентов и 2,3 тыс. –  иноагентов физических лиц. «В России очень мягкий закон об иноагентах, включая отчетность. В России закон нужно приводить в порядок, но доходить до прямого преследования людей не нужно. Наши законодатели должны найти «баланс», не допуская охоты на ведьм», – заключила Бутина.

    Ее тезис поддержал профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя Научно-экспертного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Иосиф Дискин. «Крайне важно не оттолкнуть от действующей политической системы колеблющихся граждан, это было бы ошибкой, При доработке законодательства, необходимо четко отделить общественную деятельность от политической, чтобы лекарство не оказалось хуже болезни», – сообщил Дискин

    В свою очередь президент Международного экспертного центра избирательных систем ICES (Израиль) Александр Цинкер рассказал, что в Израиле закон об иноагентах был принят в 2014 году. Он достаточно либерален, но буквально накануне в Кнессете был поставлен вопрос о необходимости его ужесточения.

    Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш рассказал, что в Латвии отсутствие закона об иноагентах компенсируется очень жестким законодательством о финансировании партий – «получать деньги из других стран они не могут». Но есть другой перекос. «Сегодня, начиная с президента страны, огромное количество высших должностных лиц – это выходцы из структур, финансируемых Джорджем Соросом. И при этом есть несколько статей в уголовном законодательстве Латвии, которые применяются в отношении лиц, работающих в организациях пророссийской направленности. Бьют именно по ним», – посетовал эксперт, добавив, что после его участия в телемосте в РИА «Новостях» к нему пришли с обысками и начали уголовное преследование.

    Профессор политологии Будапештского университета (Венгрия) Ласло Кемени также посетовал на перекос в венгерской политике: «В Венгрии идет активный процесс вмешательства извне, и он изменил общественно-политическую и идеологическую систему страны под влиянием организаций, финансируемых из-за рубежа».

    Александр Брод, подводя итоги дискуссии, подчеркнул: законодательство в России нужно настроить тонко и грамотно, этот процесс не должен превращаться в шпиономанию. «Не должны страдать НКО, занимающиеся благотворительностью, деятельностью в сфере культуры, образования. Хотя и под этими благими целями может скрываться влияние Запада, применение закона должно быть точечно, объективно и беспристрастно. Ассоциация НОМ будет и дальше изучать зарубежную практику, вести мониторинг российского правоприменения и озвучивать свои рекомендации», – заключил он.


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